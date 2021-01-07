В 22 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса

ВОЗ сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Великобритании в сентябре. При этом широко распространяться по миру он стал только с середины ноября.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. О том, что штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы сообщил в четверг глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", - сказал Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что новый вариант распространяется быстрее, хотя и не сказывается на тяжести заболевания. Клюге также сказал, что новая мутация распространяется во всех возрастных группах, и дети не относятся к группе повышенного риска.

В середине декабря стало известно о том, что в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет страны по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен.

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