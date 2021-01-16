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Российские военные в Абхазии отметят праздник Крещения

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210116/1031643258/Rossiyskie-voennye-v-Abkhazii-otmetyat-prazdnik-Krescheniya.html

Крещение Господне, или Богоявление - один из древнейших и самых главных христианских праздников отмечается в ночь с 18 на 19 января.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии со своими семьями совершат обряд омовения в святой воде в ходе празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что все желающие смогут принять участие в праздничном богослужении в Войсковом храме святителя Николая, расположенном на территории военной базы. После богослужения можно будет совершить обряд омовения в специально установленных купелях.

Крещенские купания также будут организованы на прибрежной части соединения ЮВО на берегу Черного моря, для этого в море будут специально оборудованы купели. 

Военнослужащие установят вблизи купелей отапливаемые армейские палатки, а также будут дежурить специалисты медицинской службы. После омовения всем участникам выдадут горячий чай и солдатскую кашу.

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