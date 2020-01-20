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Военнослужащие Крещение

Более пятисот военных ЮВО в Абхазии совершили обряд омовения на Крещение

Пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии
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Военнослужащие соединения и члены их семей приняли участие в праздничном богослужении в Войсковом храме (в честь святителя Николая) военной базы.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В Абхазии в ходе празднования Крещения Господня военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) со своими семьями совершили обряд омовения в святой воде, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Крещенские купания были организованы на территории соединения в специальных купелях.

"Во избежание заболеваний, несмотря на плюсовую температуру воздуха, вблизи купелей организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдавали горячий чай", - сообщает пресс-служба.

В праздничных мероприятиях на территории соединения приняли участие более 500 человек, в их числе военнослужащие, а также гражданский персонал военной базы.

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Теги:
Южный военный округ


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