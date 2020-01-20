Более пятисот военных ЮВО в Абхазии совершили обряд омовения на Крещение

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В Абхазии в ходе празднования Крещения Господня военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) со своими семьями совершили обряд омовения в святой воде, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Крещенские купания были организованы на территории соединения в специальных купелях.
"Во избежание заболеваний, несмотря на плюсовую температуру воздуха, вблизи купелей организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдавали горячий чай", - сообщает пресс-служба.
В праздничных мероприятиях на территории соединения приняли участие более 500 человек, в их числе военнослужащие, а также гражданский персонал военной базы.
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