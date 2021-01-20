Деривационный тоннель электростанции, через который вода поступает в турбины, находится в критическом состоянии.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Работу ИнгурГЭС остановят на три месяца в среду 20 января.

До конца апреля 2021 года на станции будут проводить ремонт деривационного тоннеля. Восстановлению подлежит аварийный участок длиной в полкилометра, общая протяженность тоннеля составляет 15 километров.

Директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа пояснил, что до сегодняшнего дня от ИнгурГЭС питались Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы. К 11:00 специалисты из России проведут необходимые работы для подключения этих районов к российской электроэнергии.

"Сегодня в 00:40 в Абхазию пошел новый переток, связанный с остановкой ИнгурГЭС. Здесь находится группа российских специалистов. Они будут принимать переток. После того как подача электроэнергии по линии "Кавкасиони" закольцуется, тогда остановят работу ИнгурГЭС и начнется ремонт", - сказал Логуа.

По словам председателя правления ИнгурГЭС Левана Мебония, на электростанции все готово к началу ремонтных работ, они начнутся после того, как Абхазия полностью перейдет на переток электроэнергии из России.

"Пока ремонт не начался. Ждем подачи перетока из России в Абхазию. Как полностью Абхазия перейдет на переток из России, тогда остановим станцию и начнем ремонт. Примерно начнем после обеда. Мы остановим генераторы, опорожним тоннель и приступим к работе. Никаких трудностей для начала работ нет. В тоннеле, как известно, снег не идет, так что нам ничего не мешает", - отметил Мебония.

Ремонт был запланирован на середину февраля 2021 года. Однако его перенесли по просьбе абхазской стороны: если не завершить работы до мая, водохранилище не успеют заполнить, и уже в следующем году могут возникнуть проблемы с подачей электричества.

Восстановительные работы производит грузинская строительная компания по проекту немецких специалистов за счет средств Европейского банка реконструкции и развития.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировался в 2006 году. По технике безопасности же осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет.

Как ранее отметил председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, состояние тоннеля оценивается как критическое, и уже больше нельзя откладывать ремонт. Сейчас размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигает до 250 миллионов киловатт-часов в год.

Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля на ИнгурГЭС рассчитывают, что утечки удастся сократить на 40-50 %, что составляет около 100 миллионов киловатт-часов в год.

Подача электроэнергии в Абхазию с 11 декабря осуществляется через Россию, у которой республика запросила переток.

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов. Хотя при благоприятных условиях станция может вырабатывать почти четыре с половиной миллиарда киловатт-часов.

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