Российские разведчики в Абхазии начали подготовку к АрМИ-2021

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Разведчики российского соединения Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к подготовке к конкурсу "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В рамках подготовки военнослужащие проходят усиленную огневую подготовку, а также занятия по вождению бронетехники.
Учения проходят в горной и прибрежной части Черного моря Абхазии. Войсковые разведчики выполняют стрельбы из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты, нормативы по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады в сложных условиях.
Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЮВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне объединения. Право участия в международном этапе завоюет команда, победившая на всеармейском этапе конкурса.
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