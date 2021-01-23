Российские разведчики в Абхазии начали подготовку к АрМИ-2021

В подготовке к первому этапу конкурса принимают участие более 500 военнослужащих разведывательных подразделений военной базы ЮВО.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Разведчики российского соединения Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к подготовке к конкурсу "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В рамках подготовки военнослужащие проходят усиленную огневую подготовку, а также занятия по вождению бронетехники.

Учения проходят в горной и прибрежной части Черного моря Абхазии. Войсковые разведчики выполняют стрельбы из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты, нормативы по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады в сложных условиях.

Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЮВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне объединения. Право участия в международном этапе завоюет команда, победившая на всеармейском этапе конкурса.

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