Ликвидировать пожары: военнослужащие ЮВО провели учения с МЧС Абхазии

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели совместное учение с МЧС республики по тушению лесных пожаров, сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения проводились в Гудаутском районе. Согласно сценарию, российские военнослужащие совместно со спасателями МЧС Абхазии локализовали очаги возгорания и оперативно эвакуировали людей с небезопасной территории. Медицинский персонал ЮВО оказал первую помощь "пострадавшим" в пожаре.
В ходе тренировочных учений использовали пожарные автоцистерны АЦ 6-40 на базе армейского грузовика КамАЗ. Каждая цистерна вмещает до шести тысяч литров воды и обладает мощностью подачи воды до 40 литров в секунду.
Автоцистерна позволяет бороться с огнем в труднодоступных и безводных лесных районах. Российские и абхазские спасатели также отработали задачи по тушению пожаров в горной местности, где отсутствуют подъездные пути. Для этого была задействована пожарная авиация.
Отмечается, что подобные совместные учения пожарных расчетов военной базы совместно с пожарными МЧС Абхазии проводятся на регулярной основе.
Всего к учению было привлечено 150 военнослужащих соединения, задействовано десять единиц современной пожарной техники.
Читайте также: