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Ликвидировать пожары: военнослужащие ЮВО провели учения с МЧС Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (89)
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Российские и абхазские спасатели отработали задачи по тушению пожаров в труднодоступных лесных и горных районах, в том числе с использованием авиации.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели совместное учение с МЧС республики по тушению лесных пожаров, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проводились в Гудаутском районе. Согласно сценарию, российские военнослужащие совместно со спасателями МЧС Абхазии локализовали очаги возгорания и оперативно эвакуировали людей с небезопасной территории. Медицинский персонал ЮВО оказал первую помощь "пострадавшим" в пожаре.

В ходе тренировочных учений использовали пожарные автоцистерны АЦ 6-40 на базе армейского грузовика КамАЗ. Каждая цистерна вмещает до шести тысяч литров воды и обладает мощностью подачи воды до 40 литров в секунду.

Автоцистерна позволяет бороться с огнем в труднодоступных и безводных лесных районах. Российские и абхазские спасатели также отработали задачи по тушению пожаров в горной местности, где отсутствуют подъездные пути. Для этого была задействована пожарная авиация. 

Отмечается, что подобные совместные учения пожарных расчетов военной базы совместно с пожарными МЧС Абхазии проводятся на регулярной основе.

Всего к учению было привлечено 150 военнослужащих соединения, задействовано десять единиц современной пожарной техники.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (89)

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