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Россия и США договорились продлить ДСНВ-3 на условиях Москвы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210127/1031709941.html

Решение о продлении Договора о СНВ-3 дает значительный запас времени для углубленных переговоров с США о стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Россия и США решили продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на условиях Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", – сказал Рябков журналистам. 

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден поговорили по телефону. Оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

© Sputnik
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Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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