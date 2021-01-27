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Двенадцать террористов были задержаны на границе Турции с Сирией

© AFP 2019 / BAKR ALKASEM
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В провинции Хатай группа боевиков пыталась незаконно пересечь турецко-сирийскую границу.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Двенадцать боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, были задержаны в Турции на границе с Сирией, сообщает РИА Новости.

Город Ракка, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Gabriel Chaim
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"Из них пятеро граждан России, четверо – Узбекистана и трое – Киргизии. Установлено, что они являются членами ИГ*", —  сообщило Минобороны Турции.

Боевиков поймали 31 декабря прошлого года на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай. Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу.

Отмечается, что один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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