Двенадцать террористов были задержаны на границе Турции с Сирией

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Двенадцать боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, были задержаны в Турции на границе с Сирией, сообщает РИА Новости.

"Из них пятеро граждан России, четверо – Узбекистана и трое – Киргизии. Установлено, что они являются членами ИГ*", — сообщило Минобороны Турции.

Боевиков поймали 31 декабря прошлого года на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай. Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу.

Отмечается, что один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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