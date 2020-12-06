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Российсикие военные в Абхазии уничтожили "террористов" при захвате военгородка

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201206/1031411232/Rossiysikie-voennye-v-Abkhazii-unichtozhili-terroristov-pri-zakhvate-voengorodka.html

На территории российской военной базы в Абхазии в новом учебном периоде спланировано проведение более 300 противодиверсионных тренировок с использованием современного вооружения, стрелкового оружия, военной и специальной техники.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Военнослужащие противодиверсионных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условные диверсионные группы незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщает пресс-служба ЮВО.

"Террористы" напали на военный город, их нападение было отражено. Дежурные подразделения оперативно прибыли на место на автомобилях КамАЗ-5350 "Мустанг" и бронетранспортерах БТР-82АМ, блокировали участок местности, окружили и накрыли штурмом захваченный объект.

Члены условного НВФ были обезврежены.

В ходе учений активно используются различные имитационные средства: холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и световые шашки, взрывные заряды ИМ-120 и сигнальные ракеты.

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