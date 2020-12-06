Российсикие военные в Абхазии уничтожили "террористов" при захвате военгородка

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Военнослужащие противодиверсионных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условные диверсионные группы незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщает пресс-служба ЮВО.
"Террористы" напали на военный город, их нападение было отражено. Дежурные подразделения оперативно прибыли на место на автомобилях КамАЗ-5350 "Мустанг" и бронетранспортерах БТР-82АМ, блокировали участок местности, окружили и накрыли штурмом захваченный объект.
Члены условного НВФ были обезврежены.
В ходе учений активно используются различные имитационные средства: холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и световые шашки, взрывные заряды ИМ-120 и сигнальные ракеты.
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