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Правительство России разрешило въезд в страну гражданам ЕАЭС

© Sputnik / Владимир Горовых
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210128/1031719759/Pravitelstvo-Rossii-razreshilo-vezd-v-stranu-grazhdanam-EAES.html

Распоряжение правительства России касается граждан, которые прибывают в страну воздушным путем. Условия действуют с 1 февраля.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Граждане государств членов Евразийского экономического союза могут въезжать в Россию через Белоруссию и Армению при предъявлении отрицательного теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19", сообщается на официальном портале правовой информации.

Такие условия затрагивают тех граждан, которые прибывают из аэропортов только с 1 февраля по 1 марта.

В Евразийский экономический союз входит Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Абхазии, въезд в республику разрешен как гражданам России, так и гражданам других иностранных государств, которые предварительно должны заполнить анкету, опубликованную на сайте ведомства.

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