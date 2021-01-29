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Ушел из жизни актер Василий Лановой

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Абхазия
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Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко были госпитализированы с коронавирусом в начале января.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Причина смерти Ланового – коронавирус. Артист вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы в начале января. Накануне Лановому стало плохо, и его перевели в реанимацию.

Народный артист СССР Василий Лановой
© Sputnik / Нина Зотина
Лановой об акции "Сад памяти": главное – не забывать об ушедших

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", - написал Собянин в Instagram.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в Facebook, что Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Она назвала актера "настоящим гражданином", а также заметила, что он был "образцом гражданского мужества".

Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила в свою очередь член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Ушла целая эпоха", - сказала Амельченкова.

Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева в свою очередь заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателей этой акции, ее "сердцем и душой".

"Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра имени Евгения Вахтангова, артистом которого он являлся.

Актриса Нонна Гришаева, комментируя кончину Ланового, с которым она играла на одной сцене, указала на его выдающиеся личные качества.

Василий Лановой
© Sputnik
Лановой: "Бессмертному полку" - великое спасибо

"Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа", - приводит РЕН ТВ слова актрисы.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже – в Театральное училище имени Бориса Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.

За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

Лановой был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".

 


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