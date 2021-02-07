МЧС и МИД России завели аккаунты в TikTok

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный в 2018 году и набравший большую популярность среди подростков.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. МЧС России открыло официальные сообщества на двух новых площадках - в социальных сетях TikTok и Likee, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Популяризация культуры безопасности среди населения – одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще два: TikTok и Likee", - отмечают в МЧС.

На новых площадках уже публикуется полезный контент – челленджи, трюки от спасателей и видео от первого лица, скоро в аккаунте можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое.

Накануне аккаунт в TikTok завело и Министерство иностранных дел России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, создание сообщества следует расценивать не как "дань моде", а обычную информационную работу.