В США подсчитали ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия

Сторонники Дональда Трампа, не согласные с результатами выборов, штурмовали Капитолий 6 января, из-за беспорядков конгресс США на несколько часов прервал свою работу.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают авторы материала, госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Так, расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.

По расчетам издания, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось прервать на время. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на выборах демократа Джо Байдена. Вскоре Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.