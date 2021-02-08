Гражданин России пытался попасть в Абхазию по чужому паспорту

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Гражданина России задержали на пропускном пункте "Адлер", он пытался пересечь российско-абхазскую границу по документу, не принадлежащему ему, сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту пересечения государственной границы Российской Федерации без действительных документов.

Мужчине грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Граждане России, в соответствии с российским законодательством, могут въезжать и выезжать из РФ только по действительным документам, удостоверяющим личность.

Под действительными документами следует понимать: паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, вид на жительство в Российской Федерации, а также иные документы, признаваемые в этом качестве международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации (например, временный документ, удостоверяющий личность владельца и дающий право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию или в другое государство (свидетельство на возвращение), проездной документ беженца).

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