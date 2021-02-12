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Пресечена попытка незаконного ввоза оружия в Абхазию

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Травматическое оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Пограуправления для дальнейших процессуальных действий.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Сотрудники погранотряда обнаружили в бардачке автомобиля, направлявшегося из России в Абхазию, травматический пистолет марки "ИЖ-79-9Т" и два магазина к нему с 14 патронами, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Огнестрельное оружие и боеприпасы установленным порядком изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы и дальнейшей правовой оценки действий его владельца.

Согласно российскому законодательству, ввоз и вывоз из России гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

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