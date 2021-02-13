Караульных и минно-розыскных собак обучат на базе ЮВО в Абхазии

В этом году к тренировкам на базе ЮВО приступили собаки пород ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарка. После завершения подготовки они будут направлены на сторожевые посты для охраны объектов военной базы.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Кинологи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к тренировкам собак для охраны военных объектов и разминирования полигонов, сообщает пресс-служба ЮВО.

Собаки поступают на базу ЮВО из учебного центра служебного собаководства Министерства обороны России. В этом году тренироваться будут питомцы пород ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарка.

За каждым животным закреплен вожатый, который отвечает за содержание и ежедневные тренировки на кинологическом тренажерном комплексе воинского соединения.

Кинологи обучают собак исполнению служебных команд, поиску различных взрывных веществ и преодолению препятствий. Собаки также вырабатывают навыки по охране хозяина, конвоированию нарушителя, отказу от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми.

Для питомцев на базе оборудован кинологический городок, построены просторные вольеры.

Читайте также: