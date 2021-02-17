Российские военнослужащие уничтожили "вражеские" беспилотники в Абхазии

Около 500 военных специалистов соединения ЮВО в Абхазии участвовали в учении, также было задействовано более 150 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Подразделения радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты "противника" в рамках тактико-специального учения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие осуществляли разведку и обнаружение беспилотников на полигонах Цабал и Нагвалоу с использованием современных аппаратных комплексов "Житель" и "Красуха".

Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах беспилотные летательные аппараты "противника" и передал данные по ним на комплексы радиоэлектронной борьбы.

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