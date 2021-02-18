Уголовное дело завели на гражданина Абхазии за контрабанду "Лирики"

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Российские пограничники задержали гражданина Абхазии, пытавшегося провезти сильнодействующее вещество в республику, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Нарушитель был выявлен в пункте пропуска через государственную границу России с Абхазией на пешеходной составляющей, отмечается в сообщении.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе реализации контрольных функций досмотрели гражданина Республики Абхазия и обнаружили при нем сильнодействующий препарат "Лирика" (прегабалин).
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).
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