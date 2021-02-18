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Уголовное дело завели на гражданина Абхазии за контрабанду "Лирики"

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210218/1031862899/Ugolovnoe-delo-zaveli-na-grazhdanina-Abkhazii-za-kontrabandu-Liriki.html

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до пяти лет.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Российские пограничники задержали гражданина Абхазии, пытавшегося провезти сильнодействующее вещество в республику, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушитель был выявлен в пункте пропуска через государственную границу России с Абхазией на пешеходной составляющей, отмечается в сообщении.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе реализации контрольных функций досмотрели гражданина Республики Абхазия и обнаружили при нем сильнодействующий препарат "Лирика" (прегабалин).

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

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