Уголовное дело завели на гражданина Абхазии за контрабанду "Лирики"

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до пяти лет.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Российские пограничники задержали гражданина Абхазии, пытавшегося провезти сильнодействующее вещество в республику, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушитель был выявлен в пункте пропуска через государственную границу России с Абхазией на пешеходной составляющей, отмечается в сообщении.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе реализации контрольных функций досмотрели гражданина Республики Абхазия и обнаружили при нем сильнодействующий препарат "Лирика" (прегабалин).

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

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