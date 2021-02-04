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Молоток судьи

Семь лет тюрьмы получил иностранец в Сочи за попытку контрабанды наркотиков

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210204/1031767683/Sem-let-tyurmy-poluchil-inostranets-v-Sochi-za-popytku-kontrabandy-narkotikov.html

Мужчина пытался вывезти наркотики из России в Абхазию, при досмотре его грузовика были обнаружены запрещенные вещества.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Адлерский районный суд приговорил к семи годам тюрьмы иностранного гражданина за контрабанду наркотических средств и сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

При досмотре на пропускном пункте "Адлер" в грузовике мужчины были обнаружены 66 капсул сильнодействующего лекарственного препарата прегабалин. При дальнейшем обыске автотранспорта был также обнаружен метадон в значительном размере. 

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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