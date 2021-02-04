Семь лет тюрьмы получил иностранец в Сочи за попытку контрабанды наркотиков

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Адлерский районный суд приговорил к семи годам тюрьмы иностранного гражданина за контрабанду наркотических средств и сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
При досмотре на пропускном пункте "Адлер" в грузовике мужчины были обнаружены 66 капсул сильнодействующего лекарственного препарата прегабалин. При дальнейшем обыске автотранспорта был также обнаружен метадон в значительном размере.
Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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