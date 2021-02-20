У границы с Абхазией задержаны нарушители правил погранрежима

Возле государственной границы России с Абхазией в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Пять граждан одной из бывших советских республик, незаконно находившихся в пограничной зоне с Абхазией, были привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Иностранцы находились в пограничной зоне, в населенном пункте Нижняя Шиловка и Веселое Адлерского района Сочи, без необходимых документов. Они прибыли на территорию региона для трудоустройства.

Адлерский районный суд Краснодарского края за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону и пребывания в ней привлек иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафов.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что возле государственной границы России с Абхазией в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

В частности, для въезда и пребывания в пограничной зоне, всем категориям лиц, необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого достаточно для нахождения в полосе местности до пятикилометрового рубежа перед государственной границей. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, не имеющим в ней регистрации гражданам России, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд и пребывание в пограничную зону осуществляется

по документам, удостоверяющим личность и пропускам.

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