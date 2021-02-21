Юноармейцы поздравили врачей госпиталя в Сухуме с Днем защитника Отечества

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России развернут в Сухуме с 20 октября. В составе подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Конкурс детских рисунков "Военные врачи глазами ребенка" прошел на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Лучшие работы были вручены врачам мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России для больных с коронавирусной инфекцией, развернутого в Сухуме.

© Foto / пресс-служба ЮВО На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), состоялся конкурс детских рисунков на тему «Военные врачи глазами ребенка»

В конкурсе приняли участие около 100 детей военнослужащих воинского соединения. Работы были выполнены с применением различных техник и материалов.

Военные медики провели с детьми занятия по организации профилактики заболеваний, рассказали о профессии военного медика и о том, как врачи борются с новой коронавирусной инфекцией.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением российских военных врачей менее 20 пациентов с COVID-19.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено 5195 ПЦР тестов.

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