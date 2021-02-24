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В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
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В мире, по данным ВОЗ, за неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2 457 026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Количество новых случаев COVID-19 и летальных исходов от заболевания в мире продолжает снижаться, но стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше, пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в мире падает уже пятую неделю подряд. Согласно данным ВОЗ, на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе.

"Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

© AP Photo / Darko Vojinovic
ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 за неделю

При этом согласно приведенным данным, "британский" штамм был обнаружен уже в 101 стране, "южноафриканский" в 51 стране, а "бразильский" штамм - в 29.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года.

Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях.

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