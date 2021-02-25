Круизы по Черному морю возобновятся без посещения Абхазии

Круизы по Черному и Азовскому морям планируют возобновить в июне. При этом за пассажирами перенесенных из-за пандемии коронавируса круизов с 2020 года на 2021 год бронирование сохраняется.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В навигации 2021 года рейс теплохода "Князь Владимир" с посещением порта в Сухуме отменен, сообщается на официальном сайте круиза. Причина отмены не уточняется.

В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск.

О том, что в рейс "Князя Владимира" включен заход в Сухумский порт, стало известно в 2019 году. Первых гостей в Абхазии ждали в мае 2020 года. С мая по сентябрь он должен был зайти в Сухумский порт шесть раз.

Тестовый рейс "Князя Владимира" из сочинского морского порта в Абхазию состоялся 2 декабря. Его задачей была отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение пограничных процедур. В последний раз до этого в Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили 26 лет назад.

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