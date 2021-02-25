17:03 25 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.50
Поиск

Круизы по Черному морю возобновятся без посещения Абхазии

© Sputnik / Нина Зотина
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
"Князь Владимир" в Абхазии (49)
74225
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210225/1031901909/Kruizy-po-Chernomu-moryu-vozobnovyatsya-bez-posescheniya-Abkhazii-.html

Круизы по Черному и Азовскому морям планируют возобновить в июне. При этом за пассажирами перенесенных из-за пандемии коронавируса круизов с 2020 года на 2021 год бронирование сохраняется.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В навигации 2021 года рейс теплохода "Князь Владимир" с посещением порта в Сухуме отменен, сообщается на официальном сайте круиза. Причина отмены не уточняется.

В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск.

О том, что в рейс "Князя Владимира" включен заход в Сухумский порт, стало известно в 2019 году. Первых гостей в Абхазии ждали в мае 2020 года. С мая по сентябрь он должен был зайти в Сухумский порт шесть раз.  

Тестовый рейс "Князя Владимира" из сочинского морского порта в Абхазию состоялся 2 декабря. Его задачей была отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение пограничных процедур. В последний раз до этого в Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили 26 лет назад. 

Читайте также:

Темы:
"Князь Владимир" в Абхазии (49)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки
Объезжая проблемы: оползень не дает жителям Шицкуары добраться домой
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться