Стало известно, кто не будет участвовать в учениях НАТО в Черном море

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Болгария не будет участвовать в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит, пишет РИА Новости.
В маневрах должны были принять участие семь государств: Румыния, США, Франция, Турция, Греция, Испания и Болгария.
На мероприятии планируется отработка сценариев по борьбе с подводными угрозами, включающих в себя гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.
Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи.
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