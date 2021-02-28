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Стало известно, кто не будет участвовать в учениях НАТО в Черном море

© Foto / NATO Maritime Command
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210228/1031917598/Stalo-izvestno-kto-ne-budet-uchastvovat-v-ucheniyakh-NATO-v-Chernom-more.html

Международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21 стартовали в черноморском порту Констанца и закончатся 6 марта.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Болгария не будет участвовать в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит, пишет РИА Новости.

В маневрах должны были принять участие семь государств: Румыния, США, Франция, Турция, Греция, Испания и Болгария.

На мероприятии планируется отработка сценариев по борьбе с подводными угрозами, включающих в себя гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи.

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