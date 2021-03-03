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Даур Кове рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Лавровым

© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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Встреча главы МИД Абхазии Даура Кове и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась в Москве 3 марта.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове в интервью радио Sputnik рассказал, что в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в частности, обсуждался вопрос поставки в Абхазию вакцины "Спутник V".

Здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Мы говорили о том, что прорабатывается вопрос и уже находится на стадии практической реализации. В ближайшее время должны быть осуществлены поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Конкретных сроков российская сторона нам не называла, но решение вопроса находится на завершающей стадии", - подчеркнул он.

Среди вопросов, которые обсуждали главы внешнеполитических ведомств двух стран, был товарооборот между Абхазией и Россией, проинформировал Даур Кове.

"Мы с удовлетворением отметили тот факт, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Абхазия активно наращивает обороты. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, товарооборот составил в 2020 году порядка 20 миллиардов рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на полтора миллиарда", - отметил министр. 

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