Мадуро и его супруга привились российской вакциной "Спутник V"

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали более 20 стран мира, в том числе и Венесуэла.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию в Twitter президента.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", - сказал Мадуро.

"Спасибо!" - добавил он по-русски.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали более 20 стран мира, в том числе и Венесуэла.

Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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