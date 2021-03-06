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Мадуро и его супруга привились российской вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Каролина Кабрал
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1019)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210306/1031962660/Nikolas-Maduro-i-ego-supruga-vaktsinirovalis-rossiyskoy-vktsinoy-Sputnik-V.html

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали более 20 стран мира, в том числе и Венесуэла.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию в Twitter президента.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", - сказал Мадуро.

"Спасибо!" - добавил он по-русски.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали более 20 стран мира, в том числе и Венесуэла.

Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1019)

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