14:58 12 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR87.80
Поиск

Консульский пункт Посольства России будет вести прием в Гагре два дня

© Sputnik
Новости
Получить короткую ссылку
43301
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210312/1031997395/Konsulskiy-punkt-Posolstva-Rossii-budet-vesti-priem-v-Gagre-dva-dnya.html

Консульский пункт Посольства России в Гагре был открыт в 2010 году, он функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Консульский пункт в Гагре будет осуществлять прием граждан 12 и 13 марта. Об этом сообщается на странице администрации Гагры в Facebook.

Прием заявлений на оформление биометрических паспортов граждан России пенсионного возраста будет вестись в пятницу 12 марта с 9:30 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Выдача готовых пятилетних загранпаспортов гражданам, предварительно уведомленным по телефону о готовности документа, будет осуществляться в субботу 13 марта с 9:30 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

В пятницу 12 марта в консульском пункте в г.Гагра (отделении милиции) с 9.30 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до...

Опубликовано Курорт Гагра - Официальный сайт Среда, 10 марта 2021 г.

Консульский пункт будет работать в отделении милиции в Гагре. 

Отмечается, что консульский сбор за оформление биометрического паспорта составляет 5920 рублей и дополнительно 50 рублей за банковское обслуживание, консульский сбор за определение наличия гражданства России в случае обращения при просроченном загранпаспорте – 4810 рублей, дополнительно 50 рублей за банковское обслуживание.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Годовщина трагедии на "Фукусиме"
Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться