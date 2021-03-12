Консульский пункт Посольства России будет вести прием в Гагре два дня

Консульский пункт Посольства России в Гагре был открыт в 2010 году, он функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Консульский пункт в Гагре будет осуществлять прием граждан 12 и 13 марта. Об этом сообщается на странице администрации Гагры в Facebook.

Прием заявлений на оформление биометрических паспортов граждан России пенсионного возраста будет вестись в пятницу 12 марта с 9:30 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Выдача готовых пятилетних загранпаспортов гражданам, предварительно уведомленным по телефону о готовности документа, будет осуществляться в субботу 13 марта с 9:30 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

В пятницу 12 марта в консульском пункте в г.Гагра (отделении милиции) с 9.30 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до... Опубликовано Курорт Гагра - Официальный сайт Среда, 10 марта 2021 г.

Консульский пункт будет работать в отделении милиции в Гагре.

Отмечается, что консульский сбор за оформление биометрического паспорта составляет 5920 рублей и дополнительно 50 рублей за банковское обслуживание, консульский сбор за определение наличия гражданства России в случае обращения при просроченном загранпаспорте – 4810 рублей, дополнительно 50 рублей за банковское обслуживание.

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