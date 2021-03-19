Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря

Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Северо-атлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Крейсер ВМС США "Монтерей" зашел в акваторию Черного моря, Черноморский флот России отслеживает его действия сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

В НАТО заявляют, что усиление в регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие, так как безопасность Черного моря является приоритетом для него.