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Сухумский вокзал

Реструктуризацию задолженности по ж/д кредиту Абхазии обсудили в Минфине России

© Sputnik / Илона Хварцкия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210320/1032051715/Restrukturizatsiyu-zadolzhennosti-po-zhd-kreditu-Abkhazii-obsudili-v-Minfine-Rossii.html

Временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Абхазии Владимир Делба находится с рабочим визитом в Москве.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Владимир Делба встретился с заместителем министра финансов России Тимуром Максимовым, на встрече обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Основной темой встречи стал вопрос реструктуризации задолженности по российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Правительству республики государственного экспортного кредита в целях восстановления и развития железной дороги Абхазии от 24 декабря 2010 года.

По итогам встречи, исходя из обращения абхазской стороны, была достигнута договоренность детально проработать предложения по решению данного вопроса в удобном для двух сторон исполнении.

Российско-абхазское соглашение о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита было подписано в 2010 году. С учетом изменений от 2012 года Абхазии был предоставлен государственный экспортный кредит в сумме два миллиарда рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. Использование кредита завершилось в 2013 году.

© Sputnik / Александр Демьянчук
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Абхазия выплатила по кредиту 556,8 миллионов рублей к марту 2017 года. Остаток задолженности составил 1,7 миллиарда рублей. В январе 2017 года Абхазия не осуществила очередной платеж, в результате образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 миллиона рублей.

В ноябре 2017 года Совет Федерации ратифицировал протокол к соглашению, в соответствии с которым срок погашения долга увеличивается на шесть лет — окончание кредита передвигается с 2023 на 2029 год, при этом уменьшается ежегодная максимальная сумма платежа с 368 миллионов рублей до 143 миллионов рублей. 

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