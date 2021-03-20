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Иностранным студентам разрешили вернуться к очному обучению в России

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
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В начале марта глава российского Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает вузам со следующего года проводить экзамены в онлайн-режиме с помощью биометрии.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Правительство России разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением коронавируса вернуться к очному обучению в РФ, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию утвержденного распоряжения.

© Sputnik / Павел Лисицын
Абхазские абитуриенты смогут выбрать новые специальности в российских вузах

Министерство образования и науки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. С помощью специального алгоритма будет определяться, могут ли студенты той или иной страны вернуться в российские вузы. Роспотребнадзор собирается регулярно обновлять список таких государств.

Иностранные студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о желании вернуться не меньше, чем за десять дней до планируемой даты приезда. Минимум за три дня до прибытия в Россию учащиеся будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Приехав в Россию надо будет сдать повторный тест и до получения результатов находиться на самоизоляции.

В этом году для поступления в российские высшие учебные заведения для Абхазии выделено 52 квоты, в прошлом году было 50. Прием документов завершился 15 марта.

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