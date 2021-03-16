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Выпускники абхазских школ смогут поступить в Дипакадемию МИД России

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
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Первый этап конкурсных испытаний, которые проводит МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии начало прием документов от выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила помощник главы МИД республики Милана Абшилава.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Всего на Абхазию выделено пять квот, победители будут определяться согласно баллам, которые они наберут в результате вступительных экзаменов", - отметила она.

Абшилава сообщила, что поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано распоряжением президента России от 4 января 2010 года.

"Желающие поступить в Дипломатическую академию МИД России должны представить перечень документов, это заявление с указанием выбранного направления – "международные отношения", "международное право" – копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Абхазии, справка из школы об успеваемости за первый семестр", - подчеркнула Милана Абшилава.

Также она добавила, что первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов. 29 марта состоится собеседование по истории Абхазии, истории России и современным геополитическим процессам.

Затем, 30 марта, состоится экзамен по иностранному языку, письменно и устно. На следующий день 31 марта – диктант по русскому языку. Срок подачи документов 16-26 марта 2021 года. Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по тел.:  + 7 840 226-70-69.

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