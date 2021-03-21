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Организации русских соотечественников в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210321/1032057983/Soyuz-organizatsiy-russkikh-sootechestvennikov-pozdravil-Lavrova-s-dnem-rozhdeniya.html

В воскресенье 21 марта главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову исполнился 71 год.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В поздравлении отмечается, что Лавров уже много лет стоит на защите внешнеполитических и национальных интересов России и Абхазии на всех международных площадках.

"Тот вклад, который Вы вносите в развитие и укрепление российско-абхазских отношений, несмотря на все сложности — бесценен", - говорится в сообщении. 

Представители КСОРС отдельно подчеркнули роль Лаврова в решении проблем соотечественников в Абхазии. Главе МИД России пожелали крепкого здоровья, кавказского долголетия, дальнейших успехов на этом нелегком поприще.

Ранее Сергея Лаврова поздравил президент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел республики Даур Кове. 

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