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Даур Кове поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Пресс-служба МИД РФ
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Sputnik Абхазия
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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 21 марта отмечает свой 71 день рождения.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

Даур Кове отметил, что "высокий уровень взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России является важной составляющей в развитии межгосударственных отношений".

"Уверен, активный диалог между дипломатическими службами двух государств будет и впредь способствовать укреплению стратегического абхазо-российского сотрудничества во благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Глава МИД Абхазии выразил благодарность за оказанный теплый прием делегации МИД республики во время официального визита в марте этого года. Он также пожелал Лаврову крепкого здоровья и успеха в деле отстаивания национальных интересов России на международной арене.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года.

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