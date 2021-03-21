Даур Кове поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

Даур Кове отметил, что "высокий уровень взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России является важной составляющей в развитии межгосударственных отношений".

"Уверен, активный диалог между дипломатическими службами двух государств будет и впредь способствовать укреплению стратегического абхазо-российского сотрудничества во благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Глава МИД Абхазии выразил благодарность за оказанный теплый прием делегации МИД республики во время официального визита в марте этого года. Он также пожелал Лаврову крепкого здоровья и успеха в деле отстаивания национальных интересов России на международной арене.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года.

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