Реверс ввели на участке трассы в Сочи из-за оползня

Участок федеральной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия разрушился в результате оползневого процесса утром 22 марта.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. На обрушившемся участке федеральной трассы в Сочи ввели режим функционирования "Чрезвычайная ситуация локального характера", об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Речь идет об участке дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 — км 158+500).

К вечеру 23 марта на обозначенном разрушенном участке организовано реверсивное движение.

Промежуток дороги закрыт водонепроницаемым материалом, чтобы не усугубить возможность продолжения оползня.

Специалисты проводят всю необходимую работу, уже собрана информация об геологических условиях участка для принятия технических решений.

Комиссия под председательством мэра Сочи Алексея Копайгородского также приняла решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" на этом участке.

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