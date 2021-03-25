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Шествие "Бессмертного полка" могут провести в очном и онлайн-форматах

© Sputnik / Павел Бедняков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210325/1032082872/Shestvie-Bessmertnogo-polka-mogut-provesti-v-ochnom-i-onlayn-formatakh.html

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия провели его в онлайн-формате.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате, итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае, заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в медиа-центре МИА "Россия сегодня".

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"Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия. Практически готов к запуску проект "Бессмертный полк-онлайн", мы сейчас выполняем работу по подготовке обычного формата шествия по улицам, площадям наших городов и сел. Как бы ни сложилась обстановка - позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу", - сообщил Хуторской.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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