Делегация администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба выехала в Чувашскую Республику 4 апреля.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Сухум и Чебоксары станут городами-побратимами, сообщается на сайте столичной администрации.

В воскресенье, 4 апреля, делегация администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба выехала в Чувашскую Республику, где уже во вторник, 6 апреля, намечено подписание соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием Чебоксары и Сухумом.

Город Чебоксары – столица Чувашской Республики, которая входит в Российскую Федерацию.

Сухум уже породнился с пятью городами: это шотландский Килмарнок, турецкий Адапазары, греческий Ахарне, приднестровский Тирасполь и гваделупский Пуэнт-А-Питер.

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов.

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