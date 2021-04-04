СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Сухум и Чебоксары станут городами-побратимами, сообщается на сайте столичной администрации.
В воскресенье, 4 апреля, делегация администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба выехала в Чувашскую Республику, где уже во вторник, 6 апреля, намечено подписание соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием Чебоксары и Сухумом.
Город Чебоксары – столица Чувашской Республики, которая входит в Российскую Федерацию.
Сухум уже породнился с пятью городами: это шотландский Килмарнок, турецкий Адапазары, греческий Ахарне, приднестровский Тирасполь и гваделупский Пуэнт-А-Питер.
Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов.
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