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Абхазия будет участвовать в "Саянском марше" на АрМИ-2021

© Sputnik / Алексей Куденко
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210405/1032151997/Abkhaziya-budet-uchastvovat-v-Sayanskom-marshe-na-ArMI-2021.html

Всего в рамках АрМИ-2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. Первый конкурс - "Саянский марш" пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к практической подготовке для участия в конкурсе "Саянский марш" в рамках АрМИ-2021. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Абхазские военнослужащие впервые будут участвовать в этих состязаниях. Глава Минобороны, генерал-полковник Владимир Ануа пожелал офицерам министерства, руководителям команд из Абхазии успехов.

Участники конкурса должны иметь высокий уровень физической подготовки, отличные результаты по стрельбе из штатного оружия, а также освоить программу горной и горнолыжной подготовки.

В программу подготовки участников состязаний включены 11 этапов. Военнослужащим предстоит искать условно пострадавшего в лавине, спускаться на лыжах по склону в связках, вести разведку целей. Стрельбы будут проводиться в составе группы, подготовиться к стрельбе военнослужащий должен будет на лыжах.

В 2020 году команда от Министерства обороны Республики Абхазия принимала участие в конкурсах "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня", а также представляла страну на фестивале национальных культур "Дружба без границ" в рамках культурно-художественного сопровождения игр.

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