Российские военнослужащие "уничтожили" дроны условного врага над Черным морем

Всего к учениям в рамках контрольной проверки привлечено около 1,5 тысячи военнослужащих российской военной базы, задействовано свыше 500 единиц боевой и специальной техники.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе учений использовались современные аппаратные комплексы "Житель" и "Красуха".

Служащие радиолокационных подразделений обнаружили летящие на минимальных и средних высотах БЛА "противника" в акватории Черного моря, данные об аппаратах были переданы на комплексы РЭБ и ПВО, а затем БЛА были уничтожены.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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