Антитеррористические учения пройдут в акватории Черного моря в Сочи

В контртеррористических учениях предполагается задействование сил и средств пограничных управлений ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым, территориальных управлений ФСБ России, МВД России, МЧС России, Росгвардии.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Антитеррористические учения силовых ведомств России будут проведены в Сочи в акватории Черного моря 8 апреля, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В контртеррористических учениях предполагается задействование сил и средств пограничных управлений ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым, территориальных управлений ФСБ России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, а также региональных органов исполнительной власти.

Представители правоохранительных ведомств и отрядов специального назначения проведут учебную антитеррористическую операцию по пресечению террористического акта и минимизации его последствий на объектах водного транспорта, отработают различные приемы по борьбе и обезвреживанию террористов.

Спецслужбы должны будут освободить заложников, которые были захвачены террористами на гражданском судне.

Жителей города призывают с пониманием и поддержкой отнестись к антитеррористическому мероприятию, при необходимости оказывать содействие задействованным в учении лицам. Предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.

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