Индия импортирует российскую вакцину "Спутник V"

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Индия разрешила фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. импортировать российскую вакцину "Спутник V", пишет РИА Новости.
Компания получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии. Отмечается, что вакцина будет использоваться в чрезвычайных ситуациях.
Вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
"Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование "Спутник V" в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения", - сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г. В. Прасад.
В Индии, помимо российской вакцины, разрешено использование индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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