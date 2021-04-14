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Российские корабли вошли в Черное море

© Sputnik / Виталий Аньков
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Sputnik Абхазия
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В акваторию Черного моря направляются американские эсминцы, которые будут там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. На юге России стартовала контрольная проверка военно-морских сил за зимний период обучения, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

В артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям примут участие фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", большие десантные корабли, а также самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. В качестве "врага" выступят морские щиты-мишени.

Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе эсминцев Roosevelt и Donald Cook через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

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