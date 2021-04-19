Оперативники ФСБ пресекли деятельность 55 подпольных оружейников в России

Операцию проводили по всей стране, от Москвы и области до Вологодской и Псковской областей на севере, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на юге, в Приморье и Хабаровском крае на востоке.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Федеральная служба безопасности вместе с Министерством внутренних дел России и Росгвардией выявила и пресекла деятельность 55 подпольных оружейников в 21 регионе России: изъято 222 ствола, от пистолетов до пулеметов, а также артиллерийские снаряды и гранаты, сообщает ФСБ России.

В результате из незаконного оборота изъяли 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Ликвидировано 27 подпольных оружейных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперация проводилась в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

Среди изъятых стволов три пулемета (РПД и ДП-27), шесть автоматов Калашникова различных модификаций, пистолеты-пулеметы (как времен войны – ППШ, так и современные – "Кедр"), винтовки, карабины и ружья (аналогично – от винтовок Мосина до СВД), пистолеты, револьверы, в том числе иностранные Glock, SIGSauer и так далее.

Кроме того, изъяты 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат (Ф-1, РГД-5 и другие), две минометные мины, около 8 тысяч патронов, 7,5 килограмма пороха и тротила.

О подобных рейдах Федеральная служба безопасности сообщает регулярно, как минимум раз в несколько месяцев. Так о последних задержаниях сообщалось в середине марта: в ходе операции была пресечена деятельность 37 мастерских в 28 регионах России, а также изъята 251 единица огнестрельного оружия. К преступлению было причастно 72 человека. В рейдах в начале февраля: в 19 субъектах удалось найти без малого 200 нелегальных единиц оружия, в том числе тяжелого.

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