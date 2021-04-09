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В Крыму предотвратили теракт

© Foto / ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
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Террористы собирались вооружиться самодельными бомбами и напасть на одно из образовательных учреждений — какое именно, не раскрывается.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Симферополе, задержав двух сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщает РИА Новости.

По оперативным данным ФСБ, двое исламистов, 1992 и 1999 годов рождения, планировали вооруженное нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений города Симферополь.

© Foto / Пресс-служба ФСБ РФ
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После теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.

Дома у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

Уголовное дело пока возбуждено по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму, решается вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта.

"Хайят Тахрир аш-Шам" - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), тоже запрещенной в России.

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