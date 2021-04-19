Роспотребнадзор заявил о формировании двух "российских" штаммов коронавируса

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

"У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов", — сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на заболеваемость COVID-19 в России нет.

Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями считаются "британский", "южноафриканский" и "бразильский". Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.

Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.

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