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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210420/1032257919/Aslan-Bzhaniya-otbyl-v-Moskvu-s-rabochim-vizitom.html

Это шестая рабочая поездка главы государства Аслана Бжания в столицу Российской Федерации Москву.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в декабре прошлого года.

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