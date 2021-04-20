Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

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Это шестая рабочая поездка главы государства Аслана Бжания в столицу Российской Федерации Москву.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в декабре прошлого года.
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