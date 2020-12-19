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Визит Аслана Бжания в Москву завершился

© Foto / Сайт Президента Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Аслан Бжания провел встречи в администрации президента России и Правительстве РФ. На встречах обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых на переговорах президентов Абхазии и России 12 ноября в Сочи.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву звершился 18 декабря, сообщает пресс-служба главы государства. 

Рабочие встречи Аслана Бжания проходили с 11 по 18 декабря. В Москве глава государства встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и обсудил широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

С заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком Бжания обсуждал вопросы энергетики, ситуацию на государственной границе, реализацию проектов Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.
© Foto / Сайт Президента Абхазии
"Безопасный город", МФЦ и вопросы образования: Бжания провел встречи в Москве

Аслан Бжания провел встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, на которой обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения. Президент Абхазии выразил благодарность Минздраву России за оказываемую помощь в борьбе с COVID-19. Отмечается, что в 2020 году:

Перспективы открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, вопросы реконструкции Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу обсуждались на встрече Аслана Бжания с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

16 декабря состоялась встреча с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства.

С министром финансов РФ Антоном Силуановым Аслан Бжания рассмотрел вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия Абхазии и России. 

Возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии обсудили на встрече президент Абхазии Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым

У главы государства состоялись встречи и по вопросам в сфере безопасности: с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

 

В рамках рабочего визита также состоялась встреча Президента Абхазии Аслана Бжания с активом Московской абхазской диаспоры. Бжания поблагодарил Московскую абхазскую диаспору за помощь в период острой фазы пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней.

В Москве Президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью международному информационному телеканалу "Russia Today". Интервью Президента выйдет в эфир на следующей неделе.


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