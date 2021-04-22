Суд арестовал шпионившего за Черноморским флотом россиянина

По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности в Севастополе задержали россиянина, передававшего в Главное управление разведки Министерства обороны Украины секретные сведения о деятельности Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с постановлением Севастопольского городского суда, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подробности не приводятся. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Такие дела, как правило, рассматривают в закрытом режиме, так как часть информации в них составляет государственную тайну.

На полуострове периодически задерживают россиян по подозрению в госизмене и иностранцев по статье о шпионаже.

Так, в марте Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости рассказывал, что пенсионерка собирала и отправляла в Киев закрытые военные данные.

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