Суд признал вину россиянина за незаконное пересечение границы с Абхазией

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Адлерским районным судом осужден гражданин России за покушение на незаконное пересечение госграницы России. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.
Правонарушитель был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при прохождении пункта пропуска "Адлер". При выезде из России он предъявил не принадлежащий ему документ и представился данными владельца предъявленного паспорта.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов.
Россиянин был признан виновным. Приговор суда вступил в законную силу.
Пограничное управление напоминает, что в соответствии с российским законодательством выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане РФ осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность.
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