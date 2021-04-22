Суд признал вину россиянина за незаконное пересечение границы с Абхазией

Пересечение российской границы без действительных документов наказывается либо штрафом до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Адлерским районным судом осужден гражданин России за покушение на незаконное пересечение госграницы России. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.

Правонарушитель был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при прохождении пункта пропуска "Адлер". При выезде из России он предъявил не принадлежащий ему документ и представился данными владельца предъявленного паспорта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов.

Россиянин был признан виновным. Приговор суда вступил в законную силу.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с российским законодательством выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане РФ осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность.

Читайте также: