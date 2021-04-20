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Адлерский суд вынес приговор наркокурьеру, задержанному на границе с Абхазией

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю выявили иностранного гражданина при пересечении государственной границы в пункте пропуска "Адлер" при выезде из Российской Федерации.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Адлерский районный суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор иностранному гражданину за контрабанду наркотических средств, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

При проведении личного досмотра данного гражданина был обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом, обмотанный клейкой лентой черного цвета. По результатам экспертного заключения данное вещество было идентифицировано как наркотические средства мефедрон (4-метилметкатинон) и метадон (фенадон, долофин) в значительном размере.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" мефедрон и метадон входят в список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

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Гражданин признан судом виновным в контрабанде наркотического средства. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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