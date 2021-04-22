Абхазия и Крым подписали трехлетнюю программу сотрудничества

Третье заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Республикой Крым состоялось в Сухуме 22 апреля.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы по итогам третьего заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между республиками.

"Это продолжение тех соглашений, которые были между Крымом и Абхазией. К сожалению, из-за пандемии деятельность комиссии немного была приостановлена, хотя какие-то мероприятия проводились в режиме онлайн. Мы сегодня наметили планы экономического развития гуманитарного направления, наши коллеги по различным ведомствам обсудили друг с другом те мероприятия, которые мы будем в дальнейшем претворять в жизнь", - отметил первый вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подписание соглашений между Абхазией и Республикой Крым

Республики будут развивать отношения в области образования, спорта, экономки и на других важных направлениях, заметил он.

"Это не просто подписания на бумаге, уже есть заинтересованные люди, некоторые проекты находятся на стадии разработки, мы об этом сегодня говорили", - сказал Джопуа.

Вице-премьер правительства Крым - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов - подчеркнул, что неверно думать, что сотрудничество Абхазии и Крыма пока не приносит пользы.

"У нас уже есть целый ряд уже реализованных проектов, прежде всего я бы отметил завершающийся сейчас проект, который направлен на производство очень ценного сырья – это рыбная мука и рыбий жир. Такой проект реализуется с помощью абхазских инвесторов на Керченском полуострове, в городе Керчь, где идет большой лов мелкой рыбы, который используется в производстве рыбной муки и рыбьего жира", - заметил Мурадов.

Определенные успехи есть и в области двусторонней торговли, подчеркнул вице-премьер Республики Крым.

"Я вам могу точно сказать, что абхазские мандарины, цитрусовые, другие южные фрукты присутствуют на столах крымчан, как и всех россиян. То есть у нас двусторонняя торговля развивается, мы хотим сделать ее еще более выгодной для наших граждан с точки зрения стоимостных показателей. Для этого разрабатываем транспортные логистические схемы, чтобы перевозка этих товаров была быстрой и дешевой", - проинформировал чиновник.

Также республики продолжат сотрудничать в области сельского хозяйства, туризма, образования и других направлений, сказал Георгий Мурадов.

"Мы ожидаем 80-летие трагических событий начала Великой Отечественной войны, абхазские поисковики нашли на крымской земле героев абхазцев, которые погибли в этой войне, и мы договорились о том, что возведем мемориальный знак, посвященный павшим героям, с участием руководства Абхазии. Это тоже очень важные вещи, формирующие сознание людей", - сказал он.

Георгий Мурадов также отметил, что Крым заинтересован в поставках из республики сельскохозяйственной продукции, к примеру ореха фундука, который могут использовать кондитерские предприятия Крыма, киви, хурмы и других фруктов.

Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы © Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы © Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы © Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия и Крым подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы

В продолжение Беслан Джопуа заметил, что представители Крыма заинтересовались абхазским медом, который производится в республике в немалых количествах, но при этом крестьяне не могут реализовать большую его часть.

"Нет рынка сбыта продукции пчеловодов, производители справедливо выступают с претензиями относительно того, что государство не может организовать сбыт прекрасного, экологически чистого меда. Эту тему Георгий Львович обещал взять под личный контроль, я думаю, что и в этом вопросе будет положительный результат", - сказал Джопуа.

В 2016 году Абхазия и Крым подписали Соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Каждые три года стороны подписывают Программу мероприятий.

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